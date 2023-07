Almbauern im Salzkammergut: "Der Wolf hat bei uns nichts verloren"

Seit im Juni Wölfe am Pass Gschütt zehn Schafe rissen, geht bei Almbauern die Angst um.

Wie die OÖN berichteten, wurden beim Pass Gschütt, an der Landesgrenze zu Salzburg, im Juni zehn Schafe von Wölfen gerissen. Die neue Wolfsverordnung, die in Oberösterreich seit Anfang dieses Monats gilt, ermöglicht zwar den Abschuss von „Problemwölfen“. Allerdings nur als ultima ratio und unter strengen Auflagen. So muss beispielsweise zuvor versucht werden, die Wölfe akustisch zu vertreiben.