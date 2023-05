Alles begann mit Dachschaden …

Um die Finanzierung auf die Beine zu stellen, begann der Verein, jährlich Konzerte mit international erfolgreichen Musikern zu veranstalten. Das Dach ist längst abbezahlt, die Konzerte gibt es nach wie vor, dank der musikbegeisterten Familie Cornaro und der Konzertcellistin Yvonne Timoianu, die seit 30 Jahren als künstlerische Leiterin der Pfingstkonzerte fungiert.

Heuer veranstaltet das von Timoianu gemeinsam mit dem Violinisten Johann Gstöttner gegründete Wolferl Ensemble am Samstag und Sonntag, jeweils 18.30 Uhr, ein Streichquartettkonzert in der Pfarrkirche Traunkirchen. Die beiden Abende stehen mit Werken von Mozart, Haydn, Dvorak, Schubert und Piazzolla unter dem Motto "Oh was für ein schöner, güld’ner Traum" (Samstag) und "Alte Welt, neue Welt – Hoffnung, Licht, Tanz der Seele" (Sonntag).

