Alleine durch die Schermberg-Nordwand: Innviertler durchstieg drei Routen in elfeinhalb Stunden

Wie im Schnelldurchlauf. Griff, Tritt, Griff, Tritt. Als hätte jemand unabsichtlich die Vorspul-Taste gedrückt. Die Beine sind müde, die Konzentration fast aufgebraucht. Jetzt, nach mehr als elf Stunden, entlasten Stahlseile den Orientierungssinn. Nach dem Ausstieg aus dem Welser Weg (Schwierigkeitsgrad III UIAA) führt der Tassilo-Klettersteig auf den Gipfel des 2396 Meter hohen Schermbergs im Toten Gebirge. Dort, wo Moritz Mayer heute zum dritten Mal steht. Die Vorspul-Taste wird endlich durch die Stop-Taste ersetzt, die Uhr zeigt elfeinhalb Stunden, 30 Minuten und 33 Sekunden an. Geschafft. Sowohl der junge Innviertler ist es, als auch die Tour, die er sich vorgenommen hatte.

Dreimal war der 23-jährige Alpinist aus Aurolzmünster (Bezirk Ried im Innkreis), der sein Basislager mittlerweile ins Almtal verlegt hat, durch die zweithöchste Wand (1400 Meter vom Wandfuß zum Gipfel) der Ostalpen geklettert. Alleine und auf drei unterschiedlichen Routen. Weil er einfach "wissen wollte, ob es möglich ist". Und weil er sich diese Frage zu oft selbst gestellt hatte.

Schlossgespenster, Linzer und Welser

Die drei Routen durch die Schermberg Norwand: Welser Weg, Linzer Weg, Schlossgespenst (v.l.n.r) Bild: Moritz Mayer

Begonnen hat alles vergangenen Montag, um 2.30 Uhr früh. Da klingelte der Wecker, der Mayer aus dem Bett riss. Als die Sonne knapp drei Stunden später zumindest einen Teil des Almtals wachküsste, war der 23-Jährige noch mit Gespenstern konfrontiert. 42 Seillängen ist die Kletterroute "Schlossgespenst" (Schwierigkeitsgrad V UIAA) lang, die anschließend über den Nordgrat des Schermbergs auf den Gipfel führt. Aufgrund ihrer Länge wird sie oft mit einem Biwak auf zwei Klettertage aufgeteilt. "Es lief alles viel besser und schneller, als ich das erwartet hätte. Die Sonne hat mir dann einen zusätzlichen Motivationsschub gegeben", sagt Mayer. Nach zwei Stunden und 48 Minuten in der Nordwand steht er zum ersten Mal an diesem Tag auf dem Gipfel. Die Rechnung für das Frühstück in der Welserhütte wird Mayer aber erst Stunden später begleichen.

Denn der 23-Jährige musste wieder zurück an den Wandfuß, um zum "Linzer Weg" (Schwierigkeitsgrad IV+ UIAA) zu queren. "Es war der einzige Moment, an dem ich an diesem Tag Glück gebraucht habe. Ein faustgroßer Stein ist knapp an mir vorbeigeflogen. Erst jetzt bemerkte ich die Gämsen über mir", sagt Mayer. Die Euphorie war aber nur kurzzeitig gebremst. Der 23-Jährige selbst war ohnehin nicht zu bremsen: "Es gelang wieder alles problemlos und die Freude war riesig, als ich das zweite Mal am Gipfel stand".

Und wieder: Schnelldurchlauf. Abstieg zur Welserhütte, Stärkung, zurück an den Wandfuß, Einstieg in die Nordwand. Diesmal: Welser Weg. "Es war Mittag und ab jetzt brannte die Sonne in die sonst so schattige Nordwand", sagt der junge Alpinist. Die Kräfte begannen zu schwinden. "Im oberen Teil wurde mir so richtig der Stecker gezogen. Die letzten 200 Höhenmeter waren wie in Trance."

"Motivation, Selbstbewusstsein und Selbsteinschätzung"

Und dennoch: Nach 26 Kilometern Wegstrecke und 4500 Höhenmetern war das "Nordwand-Triple", wie es Mayer bezeichnet, erfolgreich abgeschlossen. Alleine und ungesichert, aber nicht unvorbereitet: "Du brauchst natürlich die richtige Mischung von Motivation, Selbstbewusstsein und Selbsteinschätzung. Das ist nicht etwas, auf das du einfach losrennen kannst", sagt Mayer. Die Routen sei er alle bereits geklettert, Ausrüstung und Verpflegung hatte er bereits am Vortag an der Wand deponiert. Jetzt wechselt er vorerst von "Schnelldurchlauf" auf "Pause". Aber wohl nicht allzu lange.