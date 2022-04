Alkolenker überschlug sich mehrfach mit Auto

Der 24-Jährige aus dem Bezirk Gmunden fuhr kurz nach 1 Uhr früh auf der B145 Richtung Gmunden. In der Gemeinde Ohlsdorf kam der Mann in einer leicht steigenden Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, schlitterte eine Böschung hinab, überschlug sich mehrmals und kam etwa 120 Meter weiter in einem Feld auf dem Dach zum Liegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der gesamte Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen, die Fahrzeugteile lagen mehr als einhundert Meter verteilt.

Der Mann konnte sich noch selbständig aus dem Wrack befreien. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch die Rettung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,58 Promille.