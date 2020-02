Alkolenker prallte mit 1,76 Promille gegen Gartenmauer

Der Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck war am Montag, 10. Februar 2020, gegen 3:50 Uhr mit seinem Auto auf der B151 von Unterach in Richtung Nunsdorf am Attersee unterwegs. Im Ortschaftsbereich Buchenort kam er in einer leichten Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und prallte auf der Gegenfahrbahn gegen die Gartenmauer eines Ferienhauses.

Der Pkw drehte sich und blieb schwer beschädigt auf der B151 stehen. Der 32-Jährige alarmierte selbstständig Polizei und Rettung. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Der 32-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Vöcklabruck gebracht.

