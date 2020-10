Alkolenker ohne Führerschein verletzte Frau bei Unfall

Der 20-Jährige Salzburger war gemeinsam mit seinem 16-jährigen Bruder ohne Führerschein unterwegs. An der sogenannten Westkreuzung in Timelkam wollte der Mann abbiegen, als es zum Zusammenstoß kam. Der Salzburger hatte 0,8 Promille im Blut und besaß keinen Führerschein, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung. Die Frau verletzte sich dabei und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Salzburger hatte 0,8 Promille im Blut, wie die Polizei berichtet. Er wurde angezeigt.

