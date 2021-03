Alkolenker kollidierte beinahe mit Polizeistreife und schrottete Auto

Es war gegen 22.35 Uhr, als der junge Lenker aus dem Bezirk Gmunden in dem Tunnel die doppelte Sperrlinie in einer langgezogenen Linkskurve überfuhr. Zur selben Zeit kam ihm ein Streifenwagen entgegen. Der Beamte, der am Steuer saß, konnte einen Zusammenstoß noch verhindern, indem er abrupt abbremste und nach rechts auswich. In der nächsten Pannenbucht wendete er das Polizeiauto, um dem Pkw Richtung Gmunden zu folgen.

Nach etwa zwei Kilometern fiel den Beamten ein Unfallwrack auf der B145 auf. Es stellte sich heraus, dass es sich um das selbe Auto handelte, das dem Streifenwagen zuvor im Tunnel entgegengekommen war. Der 25-jährige Fahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten, hatte dort zwei Straßenleitpflöcke beschädigt und ist anschließend parallel zu einer Betonmauer vor dem Tunnel "Franz Josef" mit dem Auto zum Stehen gekommen.

Ein Alkotest bei dem Unfalllenker ergab 1,25 Promille. Er sowie seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt, am Pkw entstand Totalschaden. Es hagelt nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Missachtung der Covid-19-Verordnung, berichtet die Polizei am Sonntag.

