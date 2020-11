Alkolenker im Bezirk Vöcklabruck mit 2,72 Promille gestoppt

Der Lenker war den Beamten aufgefallen, weil er in der zur Gemeinde Attersee gehörenden Ortschaft Palmsdorf auffällig am Straßenrand geparkt hatte.Attersee. Als der Mann weiterfuhr, erhärtete sich der Verdacht, dass er betrunken ist. Er habe eine Baustelle besichtigen wollen, sagte er gegenüber den Beamten, warum er am Straßenrand stehen geblieben war. Nach dem Alkotest gab der 61-Jährige den Führerschein ab, er wird angezeigt.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.