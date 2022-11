Alkolenker fuhr gegen Zug

Zu einer Sperre der Kammerer-Bahn-Strecke führte ein Unfall am Donnerstagabend in Lenzing. Ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck bog gegen 18.25 Uhr mit seinem Kleinbus von der Attersee-Bundesstraße in die Neubrunner Straße ein, überquerte dabei die Eisenbahnkreuzung und kollidierte mit einer von Lenzing in Richtung Kammer fahrenden Eisenbahngarnitur. Der Bus kam nach 20 Metern zum Stillstand, die Zuggarnitur blieb nach 100 Metern stehen. Der Kfz-Lenker erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Bahn musste vorübergehend gesperrt werden, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Ein durchgeführter Alkomattest bei dem 43-Jährigen verlief positiv: 1,72 Promille.