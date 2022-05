Alkoholisierter Raser in Schwanenstadt von der Polizei gestoppt

Die Polizeistreife aus Schwanenstadt fuhr gestern gegen 21:20 Uhr auf der B1 von Attnang Richtung Schwanenstadt. Bei einem beginnenden Überholverbot wurde der Funkwagen von einem Pkw überholt. Zu diesem Zeitpunkt fuhr die Streife mit 100 km/h, der Überholende raste mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an dem Polizeiauto vorbei. Anschließend kam der Pkw weit nach links ab und überfuhr so die dortige Sperrfläche. Die Beamten begannen sofort unter Verwendung des Sondersignales mit der Nachfahrt. Der Raser überholte in der dortigen 70 km/h Beschränkung inklusive Überholverbot noch ein weiteres Fahrzeug, und der Lenker überfuhr die dortige Sperrlinie. Auch hier fuhr der Lenker mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Streife konnte zu dem Raser aufschließen und signalisierte ihm, dass er anhalten solle. Beim Einfahren in den Kreisverkehr schmiss der Lenker noch eine Zigarette aus dem Fahrzeug. Der 24-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land konnte schließlich angehalten und kontrolliert werden. Da ein Alkotest 1,7 Promille ergab, wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wird er wegen mehreren Anstandsverletzungen, Aggressivem Verhalten gegenüber dem Polizeibeamten und seiner abgelaufenen Begutachtungs-Plakette angezeigt.