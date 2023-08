Alkolenker verursachte Unfall auf der A1 bei Roitham

Ein 43-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck war am Mittwochabend in Roitham (Bezirk Gmunden) auf der A1 unterwegs. Er fuhr mit seinem Dacia auf den Pkw eines 51-jährigen Deutschen auf. Nachdem das Auto des 51-Jährigen an die Betonleitschiene gekommen war, überschlug es sich mehrmals. Ein nachkommender Pkw eines 64-Jährigen touchierte den Außenspiegel des zum Stillstand gekommenen Autos des 51-Jährigen. Die Fahrzeuge des 43-Jährigen und 64-Jährigen kamen nach etwa 150 Metern zum Stillstand. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Der 43-jährige Unfallverursacher hatte laut Alkotest 1,08 Promille intus. Der Führerschein wurde ihm vor Ort abgenommen.

