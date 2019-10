Alfred Pfandl ist Vizebürgermeister

Sein Gemeinderatsmandat behält er. Heimo Kain war seit 2012 Obmann der FPÖ-Ortsgruppe Bad Goisern. Dieses Amt übergab er bereits 2018 an Alfred Pfandl. "Mit Alfred Pfandl haben wir einen sehr kommunikativen und in der Bevölkerung bestens bekannten Mann an die Spitze unserer Ortsgruppe bekommen und es ist die logische Schlussfolgerung, ihm auch mein Amt als Vizebürgermeister zu übergeben", so Kain.

