Die Forscher nahmen den Bundespräsidenten mit auf den See.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen besuchte am Freitag das Forschungsinstitut für Limnologie (Süßwasser-Biologie) der Universität Innsbruck am Mondsee. Acht wissenschaftliche Gruppen widmen sich dort der Erforschung von See-Ökosystemen und der Evolution von Organismen in einer sich ändernden Umwelt.