Alex Sackel und die Liebe zur Musik

Als "in Ebensee wohnhaft mit Migrationshintergrund" bezeichnet sich der im niederösterreichischen Mödling aufgewachsene Alex Sackel. Im Durchgang des ehemaligen Hotels "Austria" betreibt der 54-Jährige den Music-Store "Good Things" mit Schwerpunkt Schallplatten ? neu und gebraucht. Im Interview erzählt er, wie und warum er sein Hobby zum Beruf machte, und er verrät (s)eine Lieblings-LP.

Salzkammergut-Nachrichten: Es hat den Anschein, als ob die gute, alte Vinyl-Langspielplatte wieder mehr verkauft wird.

Alex Sackel: Definitiv. Wir feiern diese Woche mit unserem Geschäft achtjähriges Jubiläum. Als wir vor acht Jahren unser altes Lokal in der Habertstraße aufgesperrt haben, war das noch sehr außerirdisch für viele Leute, die gefragt haben: "Warum Schallplatten im Jahr 2015?" Aber der Trend war schon in den USA zu erkennen. Damals sind dort die Schallplattengeschäfte wie die Schwammerl aus dem Boden geschossen. Ich habe mir gedacht, dass es vom Zeitpunkt her ideal wäre. Es war dann auch der perfekte Zeitpunkt, denn 2016, 2017 hat man gemerkt, dass es jetzt bei uns angekommen ist. Es ist viel mehr gepresst worden, es sind plötzlich diverse Platten als Neupressungen, die man zuvor nicht mehr bekommen hat, wieder erhältlich gewesen. Und die Nachfrage ist enorm gestiegen über die letzten Jahre. An Verkaufszahlen hat die LP die CD überholt in Österreich. Das kommt nicht von ungefähr.

Sie waren ja in einer anderen Branche tätig. Wie kamen Sie dann zu den Platten?

Ich war seit meinem zehnten Lebensjahr Sammler, habe mich immer schon für Musik interessiert und war zwei Jahre als Musikjournalist in München, wo ich das Hobby zum Beruf gemacht habe. Ich habe mich beruflich in die Materie vertieft, und dadurch ist das Allgemeinwissen größer geworden. Ein Plattengeschäft wollte ich schon immer aufmachen, das war mein Jugendtraum, als ich 16 war. Aufgrund der Entwicklung und beruflicher Umstände hat sich der Plan nach hinten verschoben. Vor neun Jahren hatte ich eine berufliche Umorientierung. Dann ist die Idee geboren. Ich habe natürlich sehr wohl Pro und Contra abgewogen und bin zu dem Schluss gekommen, wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich es mein Leben lang bereuen. Es hat sich alles zusammengefügt, und es sollte einfach passieren. Am 3. Juli 2015 habe ich das Lokal eröffnet.

Haben Sie es je bereut?

Keine Minute.

Was ist für Sie das Besondere an einer Vinyl-LP?

Das fängt beim Haptischen an, geht zum Cover-Artwork und auch zum Olfaktorischen. Manche Secondhand-Platten "miachteln" ein bisschen. Das hat einen eigenen Geruch. Man legt die Platte auf, das ist ein Ritual. Man hört dieses Format konzentrierter und beschäftigt sich mehr damit, finde ich. Es ist etwas Besonderes. Ich will die CD nicht schlechtreden, aber das ist ein anderer Zugang. Streamen hingegen ist für mich ein beiläufiges Musikberieseln. Wenn man sich wirklich damit beschäftigen will, kommt man an der Schallplatte nicht vorbei.

Welche drei LPs würden Sie auf die einsame Insel mitnehmen?

Ich kann?s nicht sagen. Es wäre unfair, weil ich so viele Lieblingsalben und Lieblingsgruppen habe. Wenn Sie mich morgen fragen würden, wären es wieder drei andere. Aber bei einer LP lehne ich mich weit aus dem Fenster und sage: Das ist das Album. Es ist längst vergriffen, aber ich konnte es ergattern ? von Jay Munly, "The Lee Lewis Harlots". Jay Munly ist Sänger und Mitglied der Band Slim Cessna?s Auto Club aus Denver/Colorado, die am Samstag ab 15 Uhr bei uns im Lokal auftritt.

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer