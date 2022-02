Alarm wegen Lappalie

Wegen ein paar durch den heftigen Wind der vergangenen Tage umgewehten Werbetafeln und Absperrgittern wurden die Kameraden der Hauptfeuerwache Bad Ischl zum Eislaufareal am Sparkassenplatz gerufen. Dort angekommen, stellten die mit zwei Fahrzeugen ausgerückten Einsatzkräfte fest, dass weder ein nennenswerter Schaden noch Gefahr für Leib und Leben oder für die Umwelt bestand. "Was machen wir hier?", wurde der selbst sprachlose Einsatzleiter Hannes Stibl von seinen Kameraden gefragt. "Wir helfen gerne, jedem und jederzeit, doch irgendwo gibt es Grenzen", so Stibl verärgert. "Helfen ist für uns selbstverständlich, da spielt die Uhrzeit keine Rolle. Doch ehrlich gesagt, sollte unsere Hilfsbereitschaft nicht überstrapaziert oder gar ausgenutzt werden, wie in diesem Fall. Die Feuerwehr ist nicht Mädchen für alles, es gibt auch bei uns Grenzen."

Betreiber des Eislaufplatzes ist der Tourismusverband Bad Ischl. Dieser war über die umgewehten Tafeln und Gitter informiert worden und hatte Alarm geschlagen.