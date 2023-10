Weil viele Eltern ihre Kinder im Auto zur Schule bringen, herrscht dort frühmorgens oft Verkehrschaos. „Ein sicherer Ort sollte anders aussehen“, sagt Gemeinderat Peter Grmundnig (Grüne).

Verkehrsausschussobmann Reinhold Kassmannhuber (ÖVP-Fraktion) und Grundnig riefen deshalb die Aktion "Sichere Schulwege in Gmunden“ ins Leben. Dazu wurden Kinder zu Gefahrenstellen auf ihrem Schulweg befragt. Experten nahmen diese Stellen unter die Lupe und gaben der Stadtgemeinde Empfehlungen zur Verbesserung der Situation. Zudem wurde ein Schulwegplan für Kinder und ihre Eltern entwickelt. Er hilft den Kindern nicht nur, die sicherste Route zur Schule zu finden und sich richtig zu verhalten, sondern gibt Eltern auch Tipps, wo sie ihre kleinen am besten aussteigen lassen. Unterstützt wurden Kassmannhuber und Grundnig dabei von den Schulen, Elternvereinen, der Stadtpolizei und dem Bauamt der Stadtgemeinde.

Das Pilotprojekt an der Nikolaus-Lenau-Schule ist zum großen Teil abgeschlossen. Empfohlene Maßnahmen zur Verbesserung der Straßensituation werden in den Mobilitätsausschuss eingebracht. In den kommenden Monaten werden auch die Volksschulen Stadt, Brahmsschule und Traundorf in die Initiative einbezogen.

