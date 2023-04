AK Vöcklabruck erkämpfte 7,7 Millionen Euro

Im Vorjahr wandten sich Arbeitnehmer im Bezirk Vöcklabruck 7695 Mal hilfesuchend an die Arbeiterkammer. Bei vielen arbeitsrechtlichen Problemen reichte eine Beratung dabei nicht aus, oft musste die AK bei Betrieben intervenieren. Außergerichtlich hat die AK Vöcklabruck im Vorjahr in 199 Fällen 639.144 Euro an vorenthaltenem Entgelt hereingebracht. Manche Arbeitgeber ließen es aber auf einen Streit vor Gericht ankommen. Die AK musste in 75 Fällen für ihre Mitglieder vor das Arbeitsgericht gehen. Dabei erkämpfte sie 209.304 Euro. "Von den insgesamt 274 Fällen stammt die überwiegende Mehrheit aus Betrieben ohne Betriebsrat", sagt AK-Bezirksstellenleiter Michael Weidinger. "Das zeigt einmal mehr, wie wichtig eine betriebliche Interessenvertretung für die korrekte Bezahlung und die Einhaltung des Arbeitsrechts ist."

Bei Sozialrechtsangelegenheiten (Pension, Pflegegeld) erstritt die AK Vöcklabruck im Vorjahr für ihre Mitglieder rund sechs Millionen. Rechnet man noch Insolvenzforderungen hinzu, erkämpfte die AK im Bezirk insgesamt 7,7 Millionen Euro.

