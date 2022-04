AK rät: "Lassen Sie sich im Zweifel von uns beraten"

6915 Mitglieder der Arbeiterkammer (AK) wandten sich im Vorjahr hilfesuchend an die vier Rechtsberater der AK Gmunden. Bei 213 Arbeitsrechtsproblemfällen reichte eine Beratung nicht aus, die AK musste bei den Arbeitgebern auch intervenieren. 53 dieser Fälle mussten vor Gericht entschieden werden. In Summe konnten die Gmundner AK-Juristen durch ihr Eingreifen 678.466 Euro an vorenthaltenen Entgelten hereinholen.

AK-Bezirksstellenleiter Martin Gamsjäger empfiehlt allen Arbeitnehmern, genaue Arbeitszeitaufzeichnungen zu führen und die Abrechnungen im Zweifel von der AK prüfen zu lassen. "Uns ist kein Betrag zu niedrig", sagt er. "Es geht um die Einhaltung des Rechts."

Auch in Sozialrechtsangelegenheiten wenden sich AK-Mitglieder an die Bezirksstelle. Diese konnte im Vorjahr 5.489.570 Euro – hauptsächlich Invaliditätspensionen und Pflegegeld – für ihre Klienten erkämpfen. Das bedeutet ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor.

Bei neun insolventen Betrieben setzte die AK Gmunden 686.665 Euro an Auszahlungen für 38 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch.