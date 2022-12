AK-Kritik an der Gastronomiebranche kommt am Attersee gar nicht gut an

Überlange und familienfeindliche Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung und häufige arbeitsrechtliche Konflikte: Die Arbeiterkammer Oberösterreich lässt in einem Info-Brief an ihre Mitglieder kein gutes Haar an der Gastronomie und der Hotellerie als Arbeitgeber. Der Arbeitskräftemangel sei "selbstverschuldet", meint AK-Präsident Andreas Stangl – und fordert Reformen ein.