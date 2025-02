AK Gmunden erkämpfte im Vorjahr 15 Millionen Euro

Dieser Rekord ist nicht zum Feiern, sondern beweist, dass der Wind im Arbeits- und Sozialleben rauer wird – nicht zuletzt auch wegen der vielen Insolvenzen. Die Arbeiterkammer im Bezirk Gmunden erkämpfte für ihre knapp 40.000 Mitglieder im Vorjahr insgesamt 15,1 Millionen Euro. Das ist mehr als je zuvor. Die Bandbreite reicht von 70 Euro für die Beschäftigte eines Gastronomiebetriebes bis zu 120.445 Euro, die eine Angestellte nachbezahlt bekam. „Wir machen keinen Unterschied, ob es sich um große oder kleine Beträge handelt“, sagt AK-Bezirksstellenleiter Martin Gamsjäger.

Rund eine Million Euro stammt aus 236 arbeitsrechtlichen Konflikten. Bei etwas mehr als der Hälfte davon ging es um vorenthaltenes Entgelt. Die AK-Juristen intervenieren dabei zunächst außergerichtlich, was in der Regel schon zum Erfolg führt. 55 Mal ließen es Arbeitgeber aber auf einen Gerichtsprozess ankommen, den sie in der Regel verlieren. „Auffällig ist, dass 72 Prozent der arbeitsrechtlichen Konflikte in Unternehmen ohne Betriebsrat stattfanden“, sagt Gamsjäger.

Rund sechs Millionen Euro konnten für Arbeitnehmer nach Insolvenzen eingefordert werden. Acht Millionen Euro stammen aus Sozialrechtsangelegenheiten wie Pensionen und Pflegegeld.

Anfragen an die AK sind unter Tel. 050/6906-1 möglich.

