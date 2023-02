AK Gmunden erkämpfte 7,3 Millionen Euro

In 179 Fällen, weil Arbeitnehmern Entgelt vorenthalten worden war: so wie einem Glaser, der nach 45 Dienstjahren um seinen letzten Monatslohn sowie um die Abfertigung kämpfen musste. Die AK-Juristen setzten durch, dass ihm sein Arbeitgeber die ausstehenden 54.303 Euro nachbezahlte.

In Summe erkämpfte die AK in 217 arbeitsrechtlichen Fällen 636.013 Euro an vorenthaltenem Entgelt. "In den meisten Fällen handelte es sich um Unternehmen ohne Betriebsrat", sagt AK-Bezirksstellenleiter Martin Gamsjäger, der gestern gemeinsam mit AK-Präsident Andreas Stangl die Jahresbilanz präsentierte.

In 218 Sozialrechtsfällen erstritt die AK Gmunden im Vorjahr 6,3 Millionen Euro. Dabei ging es vor allem um die Themen Pension, Pflegegeld und Versehrtenrente. So wandte sich eine 48-jährige Reinigungskraft an die AK, weil sie nach einem zweimaligen Bandscheibenvorfall chronische Schmerzen hatte, die zu Burnout und einer Depression führten. Nach vier Jahren, in denen sie nur noch in Teilzeit arbeiten konnte, beantragte sie eine Berufsunfähigkeitspension, was die Pensionsversicherungsanstalt ablehnte. Nach einer Klage durch die AK bestätigte das Gericht ihre Berufsunfähigkeit. Die Frau erhielt die Pension sechs Monate rückwirkend anerkannt.

Insgesamt erkämpfte die AK Gmunden im Vorjahr 7,3 Millionen Euro für ihre Mitglieder. (ebra)

