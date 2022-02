AK fordert rasche Lösung für die Parkplatzmisere

Für eine rasche Beseitigung der Parkplatzmisere am Bahnhof Vöcklabruck setzt sich die Arbeiterkammer ein. Bekanntlich sind schon oft in den Morgenstunden kaum mehr Parkplätze zu finden. Die Errichtung eines Parkdecks beim Bahnhof würde mit Sicherheit helfen, vielen Pendlern das Umsteigen auf die umweltfreundliche Bahn zu erleichtern, ist AK-Bezirksstellenleiter Michael Weidinger überzeugt.

Nur 19,1 Prozent der Arbeitnehmer aus dem Bezirk Vöcklabruck haben ihren Arbeitsplatz am Wohnort. 49,6 Prozent pendeln im Bezirk und 31,3 Prozent müssen aus dem Bezirk auspendeln. 31,6 Prozent der Vöcklabrucker Pendler müssen dafür hin und retour mindestens 40 km zurücklegen.

Im vergangenen Jahr wandten sich 6953 AK-Mitglieder mit arbeits- und sozialrechtlichen Fragen an die Arbeiterkammer Vöcklabruck. In Summe hat die AK Vöcklabruck im Vorjahr an arbeits- und sozialrechtlichen Ansprüchen sowie an Forderungen nach Insolvenzen für ihre Mitglieder Zahlungen von insgesamt mehr als acht Millionen Euro erreicht.