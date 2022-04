Ahn’l-Sonntag: Vorchdorf feiert altes Brauchtum

Im südlichen Oberösterreich entwickelte sich die Tradition, dass die Kinder an diesem Tag ihre Großeltern besuchen und von ihnen Kipferl geschenkt bekommen. Daher der Name Ahn’l-Sonntag und Ahn’l-Kipferl.

In Vorchdorf organisieren die Goldhaubenfrauen den Ahn’l-Sonntag – verbunden mit einem Festgottesdienst und einem Festzug durch den Ort. Gefeiert wird der Ahn’l-Sonntag auch in Grünau im Almtal und in Eberstalzell im benachbarten Bezirk Wels-Land.