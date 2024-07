Agrargemeinschaft will der Liebe auf dem Bauernhof auf die Sprünge helfen

Keine Kameras, keine Mikrofone und auch Arabella Kiesbauer wird keine unangenehmen Fragen stellen. Von "Bauer sucht Frau" will Johann Konrad nichts wissen. Die Agrargemeinschaft (AGÖ) wolle Liebe und Zuneigung nicht vermarkten oder verkaufen und Vorgaben gebe es schon gar nicht. Nur ein bisschen Nachhelfen könne eben nicht schaden.

Konrad, AGÖ-Geschäftsführer, verheiratet und Vater zweier Kinder, versuchte das schon im vergangenen Jahr. 25 Frauen und 40 Männer kamen im Sommer zur ersten Single-Party für Landwirte nach Neukirchen an der Vöckla. Das "Anbandeln am Land", wie die Veranstaltung treffend benannt wurde, zeigte Wirkung: "Wir haben einige gehabt, die sich danach getroffen haben. Ob lange Beziehungen oder gar Ehen entstanden sind, kann ich nicht sagen. Wir rufen da nicht nach, wir wollen nur den Grundstein legen. Funken muss es von selbst", sagt Konrad.

Für alle, die das Landleben lieben

Unter 12.000 Bauern habe die AGÖ im vergangenen Jahr eine Ausschreibung gemacht, 400 Single-Bauern hätten sich gemeldet. "Viele sind durchgehend mit ihrem Hof beschäftigt, müssen die Tiere versorgen, haben kaum Zeit auszugehen und jemanden kennenzulernen", sagt Konrad.

Die Ansprüche seien aber auch oft einfach zu hoch. "Ich sage immer: Sucht’s euch keine Bäuerin, sucht’s euch eine Lebenspartnerin. Ohne Partner wird der Kopf irgendwann schwer. Gesundheit und Familie sind das Wichtigste", sagt der 59-jährige Pfaffinger. Dasselbe gelte natürlich auch für Landwirtinnen. "Aber ich habe eben oft die Erfahrung gemacht, dass es im Umgang eher bei den Männern hapert", sagt er.

Organisiert wird die Veranstaltung, die am Samstag, ab 21 Uhr, in "Hoidingers Mostschenke" in Laakirchen stattfindet, von Friederike Eggl. Die gebürtige Norddeutsche ist eine Quereinsteigerin, kam vor 18 Jahren nach Weißenkirchen im Attergau und ist seitdem selbst Landwirtin.

"Die Veranstaltung ist für alle Menschen gedacht, die das Landleben lieben. Landwirte untereinander zusammenzubringen ist in den meisten Fällen schwierig, weil dann irgendwo ein Hof zurückbleibt. Und das wollen wir verhindern", sagt sie. Zwei Drittel der Teilnehmer am Samstag werden Männer, ein Drittel Frauen sein. "Und wenn zwei sich finden, die beide keine Landwirte sind, dann passt es auch", sagt Eggl. Zwei Stunden der Veranstaltung werde man spielerisch damit beschäftigt sein, in Kontakt zu treten. "Also am besten nicht an der Bar stehen und Bier trinken", sagt Konrad.

Gabriel Egger

