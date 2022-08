Agrar- und Genussolympiade der Landjugend steigt in Vöcklabruck

Von 5. bis 7. August trägt die Landjugend den heurigen Bundesentscheid in der Agrar- und Genussolympiade in der Landwirtschaftlichen Fachschule Vöcklabruck aus. Die Besten der Besten aus ganz Österreich werden dabei mit ihrem landwirtschaftlichen Fachwissen in der Agrarolympiade brillieren bzw. ihr Lebensmittel- und Konsumentenwissen bei der Genussolympiade unter Beweis stellen.

Die Landjugend Oberösterreich wird bei der Genussolympiade von der LJ Schildorn (Bezirk Ried), LJ Weißkirchen (Wels-Land) und LJ St. Florian-Niederneukirchen (Linz-Land) vertreten. Bei der Agrarolympiade sind auch Teams aus dem Salzkammergut am Start: die LJ Vorchdorf (Bezirk Gmunden) mit Christian Kronberger und Tobias Kronberger, die LJ Frankenmarkt und die LJ St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) mit Wolfgang Seiringer und Simon Kletzl; die LJ Sarleinsbach (Bezirk Rohrbach) komplettiert das oberösterreichische Aufgebot.

Im Zuge des Bundesentscheids werden am Freitagnachmittag zwei landwirtschaftliche Betriebe besichtigt. Während die Teilnehmer der Agrarolympiade die Fischzucht Köttl in Neukirchen an der Vöckla besuchen, dürfen die Teams der Genussolympiade den Kräuterhof Neuhuber in Schlatt kennenlernen. Anschließend gilt es das bei den Besichtigungen erlernte Wissen bei den Theoriestationen abzurufen.

Nach dem Eröffnungsabend im Freilichtmuseum Stehrerhof erfolgt der weitere Wettbewerbsverlauf am Samstag in der LFS Vöcklabruck. Jenes Team, das die komplexen Wissensfragen mit Bravour meistert und bei den Praxisaufgaben sowie den schwierigen Geschicklichkeitsstationen glänzt, wird anschließend feierlich zum Bundessieger gekürt.