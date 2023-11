Aggressiver Motorradfahrer (23) legte sich in Bad Ischl mit Polizei an

Äußerst unkooperativ verhielt sich ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Belgien am Donnerstagmittag gegenüber den Polizisten, die ihn kontrollieren wollten. Weil er in Schlangenlinien unterwegs war und einen Wheelie hinlegte - also auf dem Hinterrad fuhr - war der Motorradfahrer den Polizisten aus Ebensee am Donnerstagmittag auf der B145 in Bad Ischl aufgefallen.

Als sie ihn kontrollieren wollten, reagierte der junge Lenker allerdings äußerst aggressiv, wie die Polizei berichtet. Auf Englisch beschimpfte er die Polizisten und weigerte sich beharrlich, Führerschein und Zulassung herzuzeigen. Um eine etwaige Flucht zu verhindern, zog einer der Beamten den Motorradschlüssel ab - worauf der Belgier versuchte, dem Polizisten den Schlüssel wieder zu entreißen. Als ihm das nicht gelang, habe er sich mit dem Motorrad umfallen lassen und begonnen, die Polizisten zu filmen. Schließlich wollte er auch noch die Schlüssel des Dienstwagens abziehen.

Die Beamten hätten den jungen Mann letztlich aber beruhigen können, er habe dann doch den Führerschein ausgehändigt. Er wird wegen mehrerer Vergehen angezeigt.

