Aggressiver Drogenlenker

ST. GEORGEN IM ATTERGAU. Auto-Rüpel konnte von der Polizei gestoppt werden

Ein 26-jähriger Verkehrsrowdy aus dem Bezirk Wels-Land konnte – wie nun von der Sicherheitsdirektion OÖ. bekanntgegeben wurde – am Freitag vergangener Woche im Bezirk Vöcklabruck aus dem Verkehr gezogen werden.

Der Mann war gegen 20.05 Uhr mit seinem Pkw auf der Umfahrungsstraße L540 und der Mühlreither Straße in Richtung Frankenmarkt unterwegs, als er aufgrund seiner aggressiven und rücksichtslosen Fahrweise auffiel. So überholte er etwa einen Lkw an einer unübersichtlichen Stelle mit überhöhter Geschwindigkeit. Im Gemeindegebiet von St. Georgen konnte er von einer Polizeistreife angehalten werden. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle verlief der Alkohol-Vortest zwar negativ, jedoch der Drogenschnelltest positiv, weshalb der Lenker einem Arzt zur klinischen Untersuchung vorgeführt wurde. Diese ergab eine Fahruntüchtigkeit. Dem 26-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und er wird angezeigt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema