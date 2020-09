Vor Ort trafen die Beamten ein ukrainisches Pärchen an, beide 34 Jahre alt und in Tschechien wohnhaft. Die beiden verhielten sich während der Kontrolle äußerst aggressiv und aufgebracht. Die am Camping-Platz untergebrachten Gäste wurden durch das Verhalten der betroffenen ukrainischen Staatsbürger verängstigt.