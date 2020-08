"Agerforum": Fünf SPÖ-Ortsparteien entlang des Flusses bündeln ihre Kräfte

Das Gründungstreffen fand symbolträchtig auf der Ager-insel in Lenzing statt: SPÖ-Lokalpolitiker aus den Gemeinden Vöcklabruck, Timelkam, Lenzing, Schörfling und Seewalchen riefen das "Agerforum" ins Leben. Mithilfe dieser Plattform wollen sie gemeindeübergreifende Themen künftig regelmäßig abstimmen. "Wir müssen bei vielen Herausforderungen über Gemeindegrenzen hinweg handeln", sagt Peter Schobesberger, stellvertretender Parteivorsitzender in Vöcklabruck. "Vom Schutz der Erholungsräume bis hin zur Bereitstellung von Pflegeinfrastruktur."

Gemeinsam wollen die fünf Ortsparteien auch das Radfahren entlang der Ager fördern. Durch die Optimierung der bestehenden Infrastruktur sollen Radfahrer entlang der zentralen Achse schnell, sicher und direkt vorankommen. "Wir erarbeiten in Timelkam gerade ein neues Verkehrskonzept, das dem sanften Verkehr eine tragende Rolle zuschreibt", sagt Bernd Strohmaier von der SPÖ Timelkam. "Der größte Arbeitgeber unserer Region, die Lenzing AG, ist für viele Pendler in idealer Raddistanz. Eine gute Anbindung an die anderen Gemeinden ist unerlässlich als nächster Schritt in die Mobilitätszukunft." Während der vergangenen Monate sei der Absatz von Fahrrädern enorm gestiegen. "Wir glauben, dass dieser Trend sich mit unserer Unterstützung fortsetzen lässt", sagt der Fraktionsobmann der SPÖ Timelkam.

Jürgen Kirchberger von der SPÖ Seewalchen betont, dass das Agerforum kein geschlossener Zirkel sei. "Wir sind für Sozialdemokraten aus anderen Gemeinden der Region selbstverständlich offen und freuen uns über jeden Austausch", sagt er.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at