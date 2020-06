Die Wehranlagenkette am Oberlauf der Ager, knapp nach ihrem Ausfluss vom Attersee, sind nicht nur ein Geheimtipp zum Baden, sondern vor allem ein Kultur- und Naturdenkmal. Die Wehren sind die letzten Überreste von ursprünglich sieben Mühlen, die sich hier einmal drehten und an die heute der Name der Bahnstation Siebenmühlen erinnert.