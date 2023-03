„Agenda.Zukunft“: Schörfling steht mitten in Bürgerbeteiligungsprozess

SCHÖRFLING AM ATTERSEE. Unter dem Titel „#zukunftschörfling“ hat die Atterseegemeinde einen Bürgerbeteiligungsprozess begonnen. Dabei sollen von der Bevölkerung und der örtlichen Politik die wichtigen Zukunftsthemen für die Marktgemeinde identifiziert, Ziele für die Entwicklung des Ortes definiert sowie Projekte ins Laufen gebracht werden. Aktuell ist man mittendrin im Geschehen, wie Bürgermeister Gerhard Gründl (SP) erläutert: „Der Agenda.Zukunft-Prozess ist vom Land Oberösterreich gefördert. Als Gemeinde wollen wir der Bevölkerung die Möglichkeit bieten, sich aktiv zu beteiligen, mitzugestalten und Ideen einzubringen. Wichtig ist mir, dass dieser Prozess unter Mithilfe engagierter Bürgerinnen und Bürger auch weitergeführt wird.“

Der Auftakt des „Agenda.Zukunft“-Prozesses fand bereits vor rund einem Monat in Form einer Bürgerversammlung statt. Mehr als 160 Interessierte nahmen daran teil. Besonders das alte Raika-Gebäude am Marktplatz stand im Fokus der Ideen und Vorschläge. Der jüngste Beteiligungsschritt war auf den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen, den sogenannten SDGs, aufgebaut. Die Themenpalette reicht dabei von Gesundheit, Bildung, Landwirtschaft, zukunftsfähiger Infrastruktur, Klimaschutz bis hin zu ökologischen und sozialen Themen. In einem Workshop mit rund 65 Teilnehmern wurde in neun Gruppen agiert, die die jeweiligen SDGs mit Vorlagen und Fragen erarbeiteten. Anschließend wurden die Ergebnisse im Plenum präsentiert – der Schwerpunkt lag bei der Frage „Was sollten wir in Angriff nehmen?“. Auch eine Befragung der jungen Schörflinger sowie eine Jugendwerkstatt brachten zahlreiche Ideen, die in den Bürgerbeteiligungsprozess einfließen werden.

Das bisherige Feedback sei sehr positiv, sagt Gründl: „Die Leute finden es klass’, dass man sich da einbringen kann. Eigentlich habe ich bisher nur positive Rückmeldungen bekommen.“ Bis wann soll der gesamte Prozess abgeschlossen sein? Gründl: „Der begleitende Prozess mit den Organisationsentwicklern der Firma Loop3 wird schon einmal abgeschlossen, aber ob der Bürgerbeteiligungsprozess selbst jemals abgeschlossen ist…?“ Vielleicht wäre es ja gar nicht gut, wenn das der Fall wäre, so Gründl. „Meiner Meinung nach sollen heuer noch erste Umsetzungsschritte folgen. Und wenn es nur kleine sind. Wir haben ein kleines Budget vorgesehen für Projekte, die zeitnah daraus entstehen, sodass wir diese von der Gemeinde unterstützen können.“

Nächster Termin ist ein Workshop zum Thema Leerstand am 11. April, 18 Uhr, im alten Raika-Gebäude gemeinsam mit Experten der Firma CIMA. Anmeldung per Mail unter agenda.zukunft@schoerfling.eu. In einer Zukunftswerkstatt am 8. Mai, 18.30 Uhr, werden aus den vielen Ideen Themen zusammengefasst und Prioritäten geordnet. Unter Einbeziehung der Ergebnisse werden bis Herbst weitere Themen-Workshops organisiert. Mehr Infos auf www.schörfling.eu/zukunftschoerfling

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer