Afrikanische Igel wurden im Wald ausgesetzt und landeten in Altmünster

Fast zwei Millionen Menschen verfolgten bis zum Frühjahr 2019 täglich, wie ein afrikanischer Weißbauchigel seine Beinchen in die Luft und seinen Kopf aus Teetassen streckte. Eine Studentin aus dem deutschen Wiesbaden hatte ihr exotisches Haustier zum Internet-Star gemacht und damit das Interesse an der Haltung dieser liebenswürdigen Insektenfresser besonders bei Jugendlichen stark gesteigert. Doch so einfach, wie es aussah, ist das nicht.