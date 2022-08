Afghane (26) floh mit Messer vor der Polizei

Ein zweiter Asylwerber, ein 26-jähriger Afghane, sollte festgenommen werden, doch er floh. Da er ein Messer eingesteckt hatte, waren bei der Fahndung auch Cobra, Hubschrauber, ein Drohnenteam, Spürhunde und mehrere Streifen im Einsatz.

Der junge Mann konnte am Nachmittag an der Esplanade in Gmunden festgenommen werden. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum nach Linz gebracht.