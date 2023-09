Ärzte-Trio im PVZ ist komplett

Der Arzt Roman Arminger ist mit 33 Jahren der jüngste der nunmehr drei Mediziner im PVZ (Dr. Sabine Sagerer und Dr. Stefan Hötzinger) und lebt mit seiner Familie in Friedburg im Innviertel. Zu seinen Hobbys zählen Mountainbiken, Windsurfen und Musik. Arminger hat sein Medizinstudium in Innsbruck absolviert und danach seinen Turnus im Krankenhaus bei den Barmherzigen Schwestern in Ried im Innkreis durchlaufen. Im Anschluss daran hat er den Turnusabschluss bei Dominik Stockinger in Pöndorf gemacht. Info: www.gesundheit-voecklamarkt.at

