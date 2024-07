Ärger wegen freilaufender Hunde am Langbathsee

Jeder der kann, sucht dieser Tage Abkühlung in einem der Salzkammergut-Seen. Dort geht es am Ufer mitunter aber auch heiß her. Beim Vorderen Langbathsee in Ebensee sind es Hundebesitzer, die Konflikte auslösen. Obwohl Schilder darauf hinweisen, dass im Badebereich und auf der Liegewiese aus sanitärpolizeilichen Gründen Hundeverbot herrscht, bringen immer mehr Badegäste ihre Hunde mit.