Ärger in Laakirchen: Postzustellung fiel aus

In den vergangenen Tagen gingen in der OÖN-Redaktion viele Klagen aus Laakirchen wegen eines Ausfalls der Postzustellung ein, auch von politischen Vertretern. "Es ist bedenklich, wenn ausgerechnet rund um eine Bundespräsidentenwahl, an der viele per Briefwahl teilnehmen, die Post ihrem gesetzlichen Auftrag nicht nachkommt", sagt Karl Thallinger, Fraktionsobmann der Grünen.

Die Post AG selbst räumt Personalmangel ein. "Wir hatten in den vergangenen Tagen extrem hohe Krankenstandszahlen bei den Zustellern in Laakirchen", sagt Michael Homola, Sprecher des Konzerns. "Dass es dadurch zu Ausfällen bei der Zustellung kam, bedauern wir sehr." Die Personalsituation habe sich mittlerweile aber wieder entspannt. "Die Rückstände werden bereits aufgearbeitet", so Homola.

Das Postgesetz schreibt vor, dass 95 Prozent der Priority-Briefe spätestens am Tag nach ihrer Aufgabe die Empfänger erreichen müssen. Bei "normalen" Briefen liegt die Frist bei fünf Tagen. Für Briefe im Zusammenhang mit einer Bundespräsidentenwahl macht der Gesetzgeber keinen Unterschied. "Wir weisen unsere Zusteller aber schon darauf hin, dass es sich hier um sensible Post handelt", sagt Homola auf OÖNachrichten-Anfrage. (ebra)