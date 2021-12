Adventkalender brachte eine Tonne an Warenspenden für Sozialmarkt "Korb"

"Reinlegen statt rausnehmen" war das Motto des sogenannten umgekehrten Adventkalenders. In den Kirchen der Stadt und in der katholischen Pfarre Regau wurde mit einfachen Krippen um Warenspenden für den Sozialmarkt "Der Korb" gebeten. Knapp eine Tonne an Warenspenden sind abgegeben worden.

Die evangelische Pfarre, die katholischen Pfarren Regau und Vöcklabruck sowie die Neuapostolische Kirche Vöcklabruck haben sich an dieser Aktion beteiligt. Insgesamt 931 Kilo Mehl, Zucker, Reis, Nudeln, Haltbarmilch etc. sind bis Weihnachten in Summe für die Kundinnen und Kunden des Sozialmarktes zusammengekommen. An den folgenden Tagen wurden nochmals letzte Waren nachgeliefert. "Von der einen Tonne sind wir also nicht weit entfernt", freut sich Pfarrgemeinderats-Obfrau Elisabeth Würzl-Baldinger. "Vielen herzlichen Dank allen, die zum Gelingen dieser Aktion beigetragen haben!"

Da die Krippen in den Kirchen wöchentlich regelrecht übergegangen sind, wurden die Waren bereits während der gesamten Adventzeit dem Sozialmarkt zum Weiterverkauf übergeben. Gabriele Brandstetter vom Sozialmarkt "Der Korb" bedankte sich sehr herzlich: "Wir freuen uns wirklich über diese Aktion und können die gespendeten Waren sehr gut brauchen. An Spitzentagen im Advent kamen 85 Menschen hierher zum Einkauf und gerade diese Waren können wir nur mit Wochenlimits ausgeben." Der "Korb" ist ein Geschäft, in dem Produkte, die dem Sozialmarkt kostenlos zur Verfügung gestellt werden, zu äußerst geringen Preisen für Menschen mit nachweislich niedrigem Einkommen angeboten werden.