Advent im Lockdown: Viele Pfarren setzen jetzt auf eine kreative Seelsorge

Während des Corona-Lockdowns sind in den Kirchen keine gemeinsamen Gottesdienste möglich. Manche Pfarren greifen jetzt zu kreativen Formen der Seelsorge, um auch in diesem "anderen" Advent nah bei den Menschen zu sein.

Die Pfarre Timelkam bietet gemeinsam mit den Pfarren Lenzing und Aurach Online-Gottesdienste via YouTube an. "Texte und Lieder zum Mitfeiern liegen in der Kirche auf und können auch über die Pfarrwebseite heruntergeladen werden", erklärt Pastoralassistentin Sabine Kranzinger. Der nächste Online-Gottesdienst aus der Filialkirche St. Anna findet am 6. Dezember statt.

Auch eine Bastelaktion für Kinder mit dem Titel "Durch den Advent mit den Heiligen" steht auf dem Programm. Die heilige Barbara, der heilige Nikolaus, die heilige Luzia und Maria stehen bei dieser Reise durch den Advent im Mittelpunkt. Dazugehörige Malvorlagen und Bastelanleitungen sowie begleitende Geschichten rund um die Adventheiligen finden die Kinder in der Pfarrkirche und auf der Webseite.

Wie im Frühjahrs-Lockdown bietet die Pfarre Schwanenstadt auch jetzt wieder Gottesdienste im Internet an. Jeweils am Samstag ab 15 Uhr ist ein Gottesdienst aus der Pfarrkirche auf YouTube zu sehen. Die Kirche ist auch während des Lockdowns tagsüber für persönliche Gebete von 8 bis 17 Uhr geöffnet.

Die ersten Adventvideos am YouTube-Kanal der Pfarren Vöcklabruck und Regau sind in den vergangenen Tagen online gegangen. Pfarrer Helmut Kritzinger präsentiert seine Gedanken zum Advent. Die Kirchen der Stadt sind tagsüber geöffnet. In Maria Schöndorf gibt es die Möglichkeit, mit einem Stein zur Klagemauer in der Engelkapelle zu kommen. Dort können die Gläubigen die Sorgen des Alltags abladen. Zudem gibt es eine Mut-Wand, wo Mut-Zitate mit nach Hause genommen werden können.

Ein besonderes Zeichen der Gemeinschaft und Verbundenheit möchte die Pfarre Puchkirchen in diesem Advent setzen. Jede und jeder ist eingeladen, einen Stern zu basteln. Bastelvorschläge dafür finden sich in der Kirche und auf der Pfarrwebseite. Wenn man möchte, kann man einen Wunsch, ein Gebet oder ein Anliegen auf den Stern schreiben. Die gebastelten Sterne können von Adventbeginn bis 23. Dezember in die Kirche gebracht werden. Dort werden sie an die Decke gehängt und beleuchtet – das soll einen einzigartigen Sternenhimmel ergeben.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.