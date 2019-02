Achtung vor "Kevin from Microsoft", vor "Gina" und dem "Gewerberegister"

GMUNDEN, VÖCKLABRUCK. Auf perfide Weise versuchen Betrüger auch im Salzkammergut, an ihr Geld zu gelangen

Der skeptische Blick ist völlig zurecht: Über Internet und Telefon versuchen derzeit viele Gauner, an das Geld unbedarfter Mitbürger zu kommen. Bild: Erwin Wodicka - wodicka@aon.at

Kein Tag vergeht, an dem nicht über Betrugsversuche berichtet wird, auch im Salzkammergut: Angebliche Microsoft-Mitarbeiter rufen am Festnetz an, um vermeintliche Datenlücken zu stopfen, dazu kommen Amina, Nina, Lina, Tina und Gina, die sich mit niemand anderem als mit gerade dem Angeschriebenen ein intimes Verhältnis vorstellen können, und dieser Tage geht an viele jener Geschäftsleute, die immer noch ein Faxgerät ihr Eigen nennen, Spezial-Post, wonach sie für "nur" 58 Euro pro Monat für mindestens zwei Jahre in einem sogenannten Wirtschafts- und Gewerberegister aufscheinen, das es nicht einmal wirklich gibt bzw. das ohnehin niemanden interessiert.

Als "Kevin from Microsoft" habe sich jemand am Telefon vorgestellt, der ihn an seinem privaten Festnetz-Apparat angerufen habe, erzählt etwa ein anonym bleiben wollender OÖN-Leser aus dem Bezirk Vöcklabruck: "Das war ausgerechnet am Vormittag des Heiligen Abends, was mich grundsätzlich extrem geärgert hat. Sein Englisch war so schlecht, und dann sein Vorname Kevin, bei dem’s mich sowieso schon einmal reißt. Und dann höre ich im Hintergrund Geräusche, als ob der Kerl aus einer Lagerhalle mit mir redet. Da wusste ich alles und habe sofort aufgelegt."

Rezept: Hörer einfach auflegen

Der Mann tat das Richtige. Denn möglicherweise wäre er sonst in ein mehrstündiges Telefonat verwickelt worden, in dem ihm vorgelogen worden wäre, er hätte ein Datenleck auf seinem Computer, das nur mit der Bekanntgabe all seiner Bankdaten und Passwörter gestopft werden könnte.

Aus dem Bezirk Gmunden meldete sich ein weiterer OÖN-Leser, der jeden Tag E-Mails von Frauen bekommt, die ihre Nackedei-Fotos beiheften und unumwunden bekunden, was sie gerne hätten. "Dabei habe ich in meinem Leben noch nie auf einer Porno-Website gesurft, mich nie irgendwo angemeldet oder sonstwie bei verdächtigen Adressen meine E-Mail-Daten bekanntgegeben", beteuert der 35-Jährige. Doch die eindeutigen Angebote abstellen könne er nicht: Jedes einzelne Mail blockiere er zwar, doch für jedes blockierte kämen drei andere neu dazu.

Auch die Strizzis vom "Wirtschafts- und Gewerberegister" sind mittlerweile wieder aktiv: Gmundner Geschäftsleute, die noch ein Faxgerät besitzen, werden dieser Tage von einer nicht einsehbaren Nummer angeschrieben. Das eingehende Fax weist interessanterweise sämtliche Firmendaten korrekt aus und beinhaltet die Aufforderung, dieses Schreiben unterfertigt und abgestempelt an eine angeblich kostenfreie Faxnummer zurückzuschicken. Das alleine reicht, um für mindestens 24 Monate je 58 Euro an irgendwelche Gauner loszuwerden. Die Wirtschaftskammer warnt ausdrücklich davor, diese Faxe zurückzusenden: Wer das Datenblatt retour faxe, verpflichte sich zu einem exorbitanten Preis nebst nahezu unkündbaren Konditionen zum Eintrag in ein Datenregister, das gar nicht in der angepriesenen Form existiere.

