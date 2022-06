Achtung, Falle: Wann man in Pension gehen darf

"Achtung, Falle!", die beliebte Informationsveranstaltung der oö. Arbeiterkammer zusammen mit den OÖNachrichten, macht dieses Mal in Ebensee Station. Am Montag in einer Woche, am 4. Juli, dreht sich im Arbeiterheim ab 18 Uhr alles um das Thema Pensionen. Nach einem langen und oft auch harten Arbeitsleben dürfen sich Beschäftigte zur Ruhe setzen. Doch das klingt einfacher, als es in der Realität ist. Denn rund um den Pensionsantritt lauern jede Menge Fallen.

Die häufigste Frage, die sich bei den Werktätigen vor dem Ruhestand stellt: "Wann kann ich eigentlich frühestens in Pension gehen?"

Aber auch Fragen, wie etwa, wie viele Versicherungsjahre man braucht, wie hoch die Abschläge sind oder ob in der Pension dazuverdient werden kann, stellen sich immer wieder. Die Arbeiterkammer-Experten Nicole Rauscher, Petra Winter und Martin Gamsjäger werden die wichtigsten Themen erörtern und im Anschluss dem Publikum Rede und Antwort stehen.

Sind unsere Pensionen tatsächlich so unsicher, wie manche Politiker immer wieder erzählen? Darauf wird AK-Präsident Andreas Stangl auch im Talk mit den OÖN-Moderatoren Gerhild Niedoba und Markus Staudinger eingehen.