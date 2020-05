Acht Stunden MNS-Maske am Bau fast unmöglich

Es war eine Premiere: Der Regionalvorstand des Österreichischen Gewerkschaftsbunds (ÖGB) Vöcklabruck wurde erstmals mittels einer Videokonferenz abgehalten, an der sich 20 Betriebsräte aus dem Bezirk beteiligten. Diskutiert wurden vor allem die aktuelle Situation in den Betrieben und die Probleme, die die Coronakrise für die Arbeitnehmer mit sich bringt.

Das Tragen von Schutzmasken führt bei vielen zu massiven Problemen. Besonders in körperlich anstrengenden Bereichen, wie am Bau, ist es fast unmöglich, acht oder neun Stunden mit einem Mund-Nase-Schutz zu arbeiten. Außerdem wurde von vielen Betriebsräten die völlig unklare Absicherung für Risikogruppen kritisiert. Thematisiert wurde auch die Situation der Beschäftigten im Handel. Sie mussten gerade zu Beginn der Krise Unglaubliches leisten. "Der Begriff Leistungsträger muss nach der Krise neu definiert werden", so Josef Ablinger, Regionalvorsitzender des ÖGB Vöcklabruck. Nicht jene mit besonders hohen Gehältern, sondern die vielen Arbeitnehmer, die in den Betrieben unser System am Laufen halten, seien jene, die mit diesem Begriff gemeint sein müssen.

Thematisiert wurde auch die hohe Arbeitslosigkeit im Bezirk. "Ein Anstieg von 113 Prozent gegenüber April 2019 ist einmalig in der Geschichte nach 1945", erklärt ÖGB-Regionalsekretär Frederik Schmidsberger. Mehr als 5100 Menschen sind im Bezirk arbeitslos. Für sie bedeutet das einen Einkommensverlust von 45 Prozent, der sehr oft schwer zu verkraften ist. Positiv sei, dass im Bezirk mehr als 1500 Betriebe um Kurzarbeit angesucht haben. Im Gegensatz zu Kündigungen erhalten die Arbeitnehmer in der Kurzarbeit zwischen 80 und 90 Prozent ihres bisherigen Netto-Einkommens.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.