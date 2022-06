Acht neue Feuerwehrfahrzeuge

Die Feuerwehren im Bezirk Vöcklabruck bekommen im nächsten Jahr acht neue Einsatzfahrzeuge. Es handelt sich um die freiwilligen Feuerwehren in Oberhofen am Irrsee, Pöndorf, Rüstorf, Schwanenstadt, Steindorf, Ungenach, Weißenkirchen im Attergau und Zell am Moos.

"Die schweren Unwetter am Pfingstwochenende haben einmal mehr gezeigt: Es ist unbedingt notwendig, dass die freiwilligen Feuerwehren bestens ausgestattet sind", sagt Christian Mader, ÖVP-Bezirksparteiobmann, Bürgermeister von Schlatt und selbst aktives Feuerwehrmitglied.

Laut Mader erhöht die Landesregierung ihre Zuschüsse für die Feuerwehren, im Bezirk Vöcklabruck steuert sie 2,3 Millionen Euro zum Ankauf der acht Fahrzeuge bei. Gefördert werden dabei Normkosten, Fahrgestell und Aufbau.

Erleichterung für die freiwilligen Feuerwehren komme auch durch ein neues Anschaffungsgesetz des Bundes, erklärt Mader. "Es ist wichtig, dass wir den ehrenamtlichen Helfern bestmögliche Gerätschaften zur Verfügung stellen", so der Politiker.