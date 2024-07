Acht Euro pro Tag: Parkgebühren an Langbathsee und Offensee verzögern sich

Acht Euro wird ein Tag am Langbath- und am Offensee in Zukunft kosten. Allerdings nur, wenn die Anreise mit dem Auto erfolgt. Auch Stundentickets soll es für jene geben, die nur nach einer kurzen Erfrischung suchen oder sich die Beine vertreten wollen.

Die Parkautomaten stehen zwar schon bereit, sind allerdings noch außer Betrieb. Denn noch muss die Gemeinde Ebensee warten, bis Langbathsee- und Offenseestraße offiziell keine Landesstraßen mehr sind. „Erst dann können wir sie als Gemeindestraßen eingliedern“, sagt Ebensees Bürgermeisterin Sabine Promberger (SP). Und auch erst dann ist es möglich, mit der Parkraumbewirtschaftung zu beginnen. Einvernehmen mit dem Land gibt es zwar schon länger, die geplante Umsetzung aber verzögert sich. Der anvisierte Termin am 1. Juli hat nicht gehalten.

Weil es für die Umsetzung auch einen weiteren Gemeinderatsbeschluss braucht und die nächste Sitzung erst am 26. September anberaumt ist, werden für motorisierte Ausflügler in diesem Sommer vermutlich noch keine Kosten anfallen. Wie berichtet, arbeitet auch die Gemeinde Gosau intensiv an einer Parkraumbewirtschaftung. Dort sollen dafür ebenfalls Landes- in Gemeindestraßen umgewandelt werden. Am Almsee gilt bereits seit Ende Mai eine Parkgebühr von fünf Euro pro Tag.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger