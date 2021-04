ABZ-Abendschule für Erwachsene

Aus drei Fachrichtungen (Landwirtschaft, Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement sowie Forstwirtschaft kann eine Fachrichtung gewählt werden. Jede davon führt zum Abschluss "Facharbeiter", wobei wichtig ist, dass jeder Abschluss als Facharbeiter im Bereich der Förderlandschaft gleichwertig behandelt wird. Unterricht ist an drei Abenden pro Woche von 18.30 bis 21.30 Uhr. Praxistage können Freitagnachmittag oder Samstag sein. Die Ausbildung kann auch in der Bildungskarenz oder in der Zeit der Arbeitslosigkeit als Weiter- und Fortbildung genutzt werden. Am Mittwoch, 28. April, beginnt um 19.30 Uhr am ABZ in Altmünster ein Infoabend, bei dem auch Kosten und Fördermöglichkeiten zur Sprache kommen. Anmeldung per Mail unter lwbfs-altmuenster.post@ooe.gv.at

