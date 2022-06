Abschied von Klublegende Svarovsky

Eigentlich hat der Vorzeigesportler David Svarovsky überhaupt kein Ablaufdatum. Dennoch hat sich der 46-Jährige entschieden, sich heute beim Heimspiel des SV Zebau Bad Ischl gegen Weißkirchen (18.45 Uhr) aus der OÖ-Liga zu verabschieden.

"David hat uns am Mittwoch informiert, dass er nicht mehr in der OÖ-Liga spielen wird. Wir brauchen heute so viele Hände wie möglich, um ihm jenen Applaus zum Abschied zu geben, den er verdient", bittet SV-Zebau-Präsident Josef Zeppetzauer heute um zahlreiche Unterstützung von den Rängen. Bei der Partie wird es generell eine lange dritte Halbzeit geben: Schließlich ist mit der Union Weißkirchen der neue OÖ-Liga-Meister zu Gast.

Das Spiel wird aber ganz im Zeichen des Kapitäns stehen: Vor 29 Jahren, 1993, gab er sein Debüt in der Kampfmannschaft. 20 Jahre lang führte er die Mannschaft als Kapitän an und kam auf mehr als 700 Meisterschaftsspiele für den SV Bad Ischl. Vier der sieben Meistertitel der 97-jährigen Klubgeschichte wurden gemeinsam mit der Legende mit der Rückennummer 7 geholt. Und wer den Vollblutsportler kennt, der weiß, dass wir ihn auch künftig auf irgendeinem Fußballplatz im Salzkammergut kickend sehen werden. (haba)