Abschied von einer Vöcklabrucker Perle

Mehr als drei Jahrzehnte war Barbara Wimmer stets dann da, nachdem alle anderen im Vöcklabrucker Rathaus ihre Büros verlassen und Feierabend gemacht hatten. Als gute Seele wischte sie bis in die Nacht hinein Gänge, entleerte Mistkübel oder hielt die Büros sauber. Auch wenn so manches Mal ein Mehraufwand an Reinigung nötig war, hat Barbara Wimmer ihn stets perfekt erledigt. Und so lässt man sie im Rathaus mit einem weinenden Auge in den Ruhestand ziehen. "Frau Wimmer war immer freundlich und dankbar für ihre Arbeit bei uns im Rathaus", so Bürgermeister Peter Schobesberger. "Es gibt niemanden, der jemals ein schlechtes Wort über sie verloren hat – kurz: Sie wird uns fehlen."