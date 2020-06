Abschied von einer Perle

Mit der Pensionierung von Irmgard Lohninger ging im städtischen Seniorenheim in Vöcklabruck eine Ära zu Ende. Fast 30 Jahre lang war Lohninger im Dienst der älteren Generation gestanden. Die erste Zeit war sie als Altenpflegerin tätig und stieg erst später zur Sekretärin des Heimes auf. Mehrere Heim- und Pflegedienstleitungen schätzten in all diesen Jahren die umsichtige, herzliche und zuverlässige Arbeit von Irmgard Lohninger. Aber nicht nur diese: Bewohner, Angehörige und auch Mitarbeiter suchten oft und gerne das Sekretariat auf, um dort Trost, Unterstützung und gute Worte zu erhalten.

Da Irmgard Lohninger über viele Jahre auch Betreuungsleistungen für das "Betreubare Wohnen" erbrachte, war sie auch von den Mieterinnen und Mietern hoch geschätzt und als Ansprechperson sehr beliebt. Vöcklabrucks Bürgermeister Herbert Brunsteiner bedankte sich mit einem Blumenstrauß und fand berührende Abschiedsworte: "Ich verabschiede mich mit einem weinenden Auge, denn eine Kraft wie Frau Lohninger an den Ruhestand zu ‚verlieren’, ist natürlich ein Verlust."

