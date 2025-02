Peter Janisch: Abschied von einem Porno-Millionär mit feiner Klinge

Seine letzten Jahre verbrachte Peter Janisch in Gran Canaria, wo er dieser Tage im 83. Lebensjahr verstarb. Aber seine wahre Wahlheimat war Bad Ischl. Hier lebte der gebürtige Steirer jahrzehntelang in der Villa Blumenthal. Der gelernte Fotograf schlug sich in jungen Jahren als Zeitungsreporter durch, bevor er die Pornobranche für sich entdeckte. 1970 gründete er die Zeitschrift „Der Nacht-Bote“, Österreichs erstes Sex-Magazin. 1981 folgte das „Österreichische