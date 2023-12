Abriss der Vöcklabrucker Nothhaft-Villa lässt sich nicht mehr verhindern

Der Abriss der Nothhaft-Villa in der Vöcklabrucker Bahnhofstraße dürfte besiegelt sein. „Die Stadtgemeinde hat keine rechtlichen Möglichkeiten, die Villa zu schützen“, teilte Bürgermeister Peter Schobesberger gestern mit.

Zur Erinnerung: Familie Nothhaft verkaufte ihre klassizistische Villa in diesem Jahr. Sie wollte jedoch verhindern, dass das 7000 Quadratmeter große Areal mit dem Ziel der Gewinnmaximierung verbaut wird. Deshalb vergab sie die Liegenschaft an die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft (GSG) Lenzing, die hier leistbare Wohnungen errichten will.

Als die Pläne im Sommer publik wurden, war der Protest in Vöcklabruck groß. Zum einen bedauern viele den Abriss der sanierungsbedürftigen Villa, die leistbarem Wohnen im Weg stehen würde. Zum anderen befürchten viele eine dichte Verbauung des parkähnlichen Grundstücks.

Ersteres lässt sich nicht verhindern, wie der Bürgermeister nun einräumen muss. Das Bundesdenkmalamt erachtet die Villa nicht als schützenswert – zum Ärger der Rathausverantwortlichen. Deshalb erklärte der Gemeinderat im September das Areal zum Neuplanungsgebiet: Das Areal dürfe nur bei „Erhalt der Bausubstanz“ verbaut werden. Diesen Beschluss kippte aber die Landesregierung, weil die Forderung des Bausubstanzerhalts unzulässig ist.

Die Stadt will dennoch ein Neuplanungsgebiet (ohne die oben genannte Forderung) verhängen. Damit verschafft sie sich Mitspracherecht bei der Planung und kann beispielsweise eine zu große Bebauungsdichte verhindern. Der entsprechende Gemeinderatsbeschluss wurde zuletzt verschoben. „Es braucht noch Gespräche zwischen den Fraktionen“, sagt Bürgermeister Schobesberger.

GSG und Stadt kooperieren

Sowohl die Stadtverantwortlichen als auch die GSG Lenzing signalisieren Kooperationsbereitschaft. „Wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Stück ‚Stadt‘ gemeinsam erreichen können, wenn wir alle am selben Strang in die gleiche Richtung ziehen“, sagt GSG-Geschäftsführer Stefan Haubenwallner. Bürgermeister Schobesberger auf der anderen Seite tröstet sich damit, dass immerhin leistbarer Wohnraum in der Nähe von Bahnhof, Kindergarten, Schulzentrum und Stadtplatz entsteht.

Dass die Verantwortlichen in Vöcklabruck zusehen müssen, wie die Nothhaft-Villa nun verschwindet, ärgert Schobesberger dennoch. „Mir blutet das Herz“, sagt er. „Aber uns sind die Hände gebunden. Wenn jemand das hätte abwenden können, dann ist es das Bundesdenkmalamt.“

Autor Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut Edmund Brandner