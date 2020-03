Abnahmestelle für Corona-Tests auch in Bad Ischl

Dieser steht mit den Stäben anderer Einsatzorganisationen und Behörden rund um die Uhr in Verbindung.

Um Patienten sowie das Personal in Pflegeeinrichtungen und die Rettungssanitäter nicht unnötig zu gefährden, werden bis auf Weiteres nur noch dringend notwendige Patiententransporte durchgeführt. Die Notarzteinsatzfahrzeuge an den Standorten Gmunden und Bad Ischl stehen weiterhin für Notfälle zur Verfügung. Alle Personen mit Verdacht auf oder bestätigter Covid-19-Diagnose werden bei medizinischer Notwendigkeit in eigens dafür adaptierten Rettungswägen transportiert.

In Gmunden befindet sich hinter dem WIFI eine mobile Probenabnahmestelle, die vom Roten Kreuz gemeinsam mit der Behörde betrieben wird. Ab morgen wird eine weitere Probenabnahmestelle in Bad Ischl auf dem Krankenhausareal des Salzkammergut-Klinikums eröffnet. Zu Personen mit schlechtem Gesundheitszustand werden mobile Probeabnahme-Teams des Roten Kreuzes entsandt.

Die Rettungsleitstelle Salzkammergut verzeichnete in den letzten Tagen die höchste Auslastung seit Bestehen. Durch eine personelle Aufstockung zu den Spitzenzeiten können alle Anfragen und Aufträge zeitnah abgearbeitet werden.